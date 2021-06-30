Депутаты отсчитываются перед избирателями

В Пятигорске депутаты всех трех уровней власти продолжают отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Серия таких встреч проходит в разных микрорайонах города, на производственных предприятиях, в организациях системы ЖКХ, в учреждениях санаторно-курортного комплекса, образования и культуры.

У Ольги Казаковой, представляющей в Государственной Думе ФС РФ Кавминводский округ, график сегодняшнего дня (как, впрочем, и любого другого дня на депутатском посту) выдался насыщенным и плотным. Вместе с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым и депутатами городской Думы она побывала в санатории им. М.Ю. Лермонтова, на Пятигорском молочном комбинате и в школе №6, а затем в Музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова эстафету принял депутат краевой Думы Валентин Аргашоков. — В работе депутата есть несколько важных направлений. И прежде всего, это общение с избирателями: на встречах, в рамках личных приемов, на страничках социальных сетей, — отметила Ольга Казакова. — Обращения фиксируем, анализируем и начинаем работать в прикладном режиме — решаем ту или иную проблему вместе с губернатором, министрами, главой города, местными депутатами, специалистами, работающими в том или ином направлении. Мы одна команда! Безусловно, отразить все результаты пятилетки в нескольких минутах выступления — задача не из легких. И вот лишь некоторые: на базе Художественной школы открыт виртуальный концертный зал (таких в стране всего 500), капитально отремонтирована Детская музыкальная школа №2, завершается ремонт в Школе искусств им. В.И. Сафонова, Театр оперетты был включен в федеральный проект «Театры малых городов», удалось отремонтировать и буквально вдохнуть новую жизнь в пятигорскую Центральную библиотеку, преобразился и актовый зал ДК станицы Константиновской — этого события местные жители ждали не один десяток лет… Как удается привлекать в Пятигорск и эффективно расходовать средства вышестоящих бюджетов? Как работают и какие результаты приносят нацпроекты в сфере демографии, культуры и образования? Что сделано для благоустройства курорта? Как преобразились за последние несколько лет сельские дома культуры и школы искусств, скверы и парки? Какую роль играет адресность в порядке начисления социальных выплат? Какими мерами поддержки могут воспользоваться молодые семьи? Эти и другие актуальные темы оказались сегодня в центре внимания участников встреч. Обсудили также строительство и ремонт школ и детских садов, аспекты современной молодежной политики, развитие медицины и т.д.

После детального отчета о том, что удалось сделать за пятилетку и какие планы есть на ближайшую перспективу, разговор продолжился в формате «вопрос-ответ». Такой открытый диалог, по убеждению его участников, полезен обеим сторонам. Горожанам важно знать, что их слышат, их мнение важно, и народная оценка депутатской работы играет решающую роль. А депутатам не обойтись без таких «подсказок» населения — на что обратить особое внимание, какие приоритеты выбрать, какие нюансы учесть. Совместная работа дает возможность четко видеть, грамотно анализировать ситуацию и принимать верные решения.