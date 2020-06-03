Деревья на территории лагеря «Машук» не вырубят, а пересадят

В прессе появилась информация, что прокуратура Ставропольского края обнаружила в проекте строительства «Молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» предполагаемую вырубку 150 деревьев. Вот что по этому поводу пояснил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко:

— Изначально проектом строительства молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» действительно предполагалась вырубка нескольких деревьев, взамен которых должны были высадить другие. Но в связи с тем, что пятно застройки попадает во вторую горно-санитарную охранную зону, Минстроем края было принято решение деревья пересадить. Этот вопрос открыто и детально в свое время мы обсудили с представителями экологической общественности. Никакого секрета из этого никто никогда не делал, идет обычный рабочий процесс.

На днях специализированная организация ФБУ «Рослесзащита» проведет обследование участка и определит деревья, которые необходимо пересадить. После этого в проект строительства лагеря будут внесены соответствующие изменения, а деревья пересажены. На рассмотрение представления прокуратуры законом отводится месячный срок, но работу по корректировке проектной документации мы закончим раньше.

Еще раз хочу подчеркнуть: строительство лагеря ведется в строгом соответствии с законом, а министерство, как заказчик работ, ситуацию держит на постоянном контроле. В свою очередь контроль проекта со стороны прокуратуры — это очередное свидетельство того, что сохранению уникальной экологии Кавминвод уделяется самое пристальное внимание.