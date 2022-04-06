Дерзать, мечтать, учиться!

Каждый год в марте страна подводит итоги одной из самых популярных и массовых олимпиад — Всероссийской олимпиады школьников. Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа по итогам 2021- 2022 учебного года, а также победителя олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера и призера олимпиады по физике имени Джеймса Максвелла состоялась в Пятигорске на площадке СОШ № 5, самой «урожайной» по количеству наград.

С заслуженным успехом виновников торжества поздравил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. И сам отец, он не сомневается, что ребятам удается достичь таких блестящих результатов только благодаря огромным усилиям и труду. Градоначальник выразил надежду, что все награжденные будут достойно представлять наш город в будущем. Главное, чтобы не забывали о том, что они пятигорчане, а Пятигорск будет гордиться их успехами.

В качестве наград — дипломы Министерства образования Ставропольского края, кубки и прекрасно изданные книги. Обращаясь к лучшим, заместитель главы администрации Пятигорска, начальник управления образования Наталья Васютина отметила:

— Важны не только результаты по ЕГЭ. Важно, что вы не ограничиваетесь стандартами, что вы развиваетесь. А значит, вы интересные, гармоничные, многогранные личности. Очень хочется хвалить вас за успех! Заслужили! Дерзайте, учитесь, мечтайте и не останавливайтесь на достигнутом!

К поздравлениям присоединились заведующая филиалом музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» в Пятигорске Яна Скрипник, шестикратный чемпион России по боксу, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Давид Айрапетян, проректор по стратегическому развитию, управлению инновационной средой и региональному взаимодействию ПГУ Армен Вартанов. А директора школ поддержали ребят аплодисментами.

Однако

В течение нескольких лет удерживает первенство в городе по количеству победителей и призеров регионального этапа олимпиады по ОБЖ СОШ № 5 (директор Наталья Лазаренко). Это заслуга преподавателя Владимира Павлова. В этом году в пятой школе 13 победителей и призеров…

Цифры

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 156 учащихся 9–11-х классов Пятигорска. 9 из них были признаны победителями и 49 – призерами. Еще один учащийся — восьмиклассник Саша Дрожко из 12-й школы — стал победителем олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера и призером олимпиады по физике имени Джеймса Максвелла. В целом пятигорчане продемонстрировали уровень подготовки по 24 предметам олимпиады.

От первого лица

Наталья Васютина, заместитель главы администрации, начальник управления образования Пятигорска:

— Всероссийская олимпиада предусматривает три этапа — школьный, муниципальный и региональный. В Пятигорске олимпийским движением были охвачены примерно десять с половиной тысяч школьников. То есть каждый второй — в школах нашего города обучается чуть более 22 тысяч ребят. По количеству призовых мест в региональном этапе Пятигорск уверенно занимает второе место в крае. Но по числу награжденных, а это 37 процентов победителей и призеров, мы в этом учебном году стали первыми. Примечательно, что в отличие от прошлых лет пятигорчане могут гордиться победой в очень сложной предметной олимпиаде — по математике. Победителей у нас в этом году сразу двое. Это Петр Кузичкин, одиннадцатиклассник из 31-й школы со спортивным уклоном -личность разносторонняя — спортсмен, математик, начальник сводного почетного караула на Посту 1, художник, заявивший о себе выставкой картин! Второй — девятиклассник Степан Кочелов, СОШ № 6 — в прошлом году стал победителем олимпиады Эйлера, а в этом — лучший в крае по математике. Гордимся мы и успехами в олимпиадах по иностранным языкам. Во многих муниципалитетах сегодня отказываются от изучения второго иностранного, а у нас изучают практически все. В результате среди пятигорских школьников победители олимпиад не только по английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому, но даже итальянскому!

Саша Дрожко — победитель регионального этапа по математике имени Леонарда Эйлера и призер олимпиады по физике имени Джеймса Максвела:

— Помимо физики и математики, мне нравится информатика. А чтобы стать победителем, нужно много готовиться. Я решал задачи повышенной сложности еще и в образовательном центре «Сириус». Кем стану в будущем, пока не задумывался. Просто стараюсь усиленно заниматься. В следующем году постараюсь попасть в заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады.