Дети говорят о ПДД

Юные пятигорчане и герой мультфильма призвали пешеходов и водителей быть ярче на дороге.

Для того чтобы обратить внимание участников дорожного движения и наглядно показать принцип их действия, воспитанники детского сада №8 «Теремок» г. Пятигорска и главный мультипликационный герой «Крош» прикрепили к себе световозвращающие наклейки. Расположившись вблизи пешеходного перехода на одной из оживленных улиц города, малыши в стихотворной форме призывали участников дорожного движения пользоваться световозвращающими приспособлениями. Автоинспекторы обращали внимание водителей на то, что вне населенных пунктов при вынужденной остановке водители обязаны надевать светоотражающие жилеты, для того чтобы обезопасить себя. Водители в свою очередь подтвердили, что наличие световозвращателей у пешеходов позволяет их заметить на большем расстоянии.