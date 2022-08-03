Дети – цветы жизни!

Регистрация на акцию «Дети вместо цветов» с фондом «Алеша» открыта!

Суть акции проста. Подарить учителю один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в фонд «Алеша» на спасение ребенка. Абсолютно все собранные средства помогут Дамиру Сергееву. У мальчика нет рук и ног. Ему очень нужны дорогостоящие протезы.

Чтобы принять участие, нужно:

Перейти на сайт — https://aleshafond.ru/dvc Заполнить короткую анкету Забронировать подарки для класса Сделать пожертвование

Но какой же День знаний без цветов? Они обязательно будут! Просто вместо огромного количества букетов, которые учителя часто даже не забирают домой, педагог получит один от всего класса. Не останутся без подарков и школьники. Каждый получит яркие, полезные и по-настоящему крутые вещи от партнеров фонда. Они наполнены особым смыслом, поэтому ребята будут радоваться весь год. А вы будете гордиться детьми, которые станут настоящими героями, способными на взрослый поступок! Помогать другим, сочувствовать, сопереживать — это вечные ценности, их нужно прививать с детства. И акция «Дети вместо цветов» как раз и направлена на это!

«Дети вместо цветов» — это шанс поучаствовать в большом деле. Всем, кто не хочет его упустить, остается просто оставить заявку на сайте https://aleshafond.ru/dvc или по телефону фонда «Алеша» 8 (812) 416-32-63.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АЛЁША». ОГРН 1097800002398 от 06.04.2009

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