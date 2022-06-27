Дети войны…

22 июня — горькая дата для каждого жителя России, начало Великой Отечественной войны. Память о подвиге наших предков проносится через годы.

В этот день по всей стране прошли мероприятия, посвященные военной тематике. Для жителей и гостей курорта юные таланты подготовили спектакль по авторскому сценарию Анны Качанович, который был показан на сцене Дома культуры №1 им. А. Д. Дементьева. Его презентовал народный детский театр «Белая ромашка», при участии шоу-группы «Вернисаж».

Молодые актеры смогли пропустить через себя ужасающие события и окунуть зрителя в атмосферу 1941-1945 годов. За небольшой промежуток времени юные дарования показали целую страницу истории, где у детей не было счастливого и беззаботного времени, потому что пришлось слишком рано повзрослеть. Актеры в точности передали атмосферу лагерей смерти и борьбу за еще один прожитый день.

На сцене были воспроизведены различные эпизоды войны, один из которых- Волынская резня, пошатнувшая единство народов, когда принадлежность к определенному этносу была важнее человеческих взаимоотношений. В спектакле — появление организаций украинских националистов, которое перекликается с событиями современности.

Но даже в такое страшное время люди пытались не падать духом, чаще всего их спасала музыка. Русские народные танцы, песни военных лет также прозвучали в программе. В завершении спектакля зрители услышали известную композицию «Солнечный круг», которую подпевал весь зал- от мала до велика.

Слово – зрителям:

Нина Александровна Устинова, ребенок войны: «Очень сильное впечатление произвело на меня это мероприятие. Все, кто работал над ним, большие молодцы, Качановичи- особенно. Люди должны помнить о войне. Это же героизм и детей, который показали наглядно. Если попросить школьников назвать героев ВОВ, то далеко не каждый сможет это сделать. Сейчас тоже невинные дети гибнут, поэтому необходимо проводить подобные мероприятия.

Представительница молодого поколения Маргарита Полежаева тоже ушла с яркими впечатлениями:

«Спектакль очень трагичный, но он показывает прошлые времена: как жили люди, а также их страдания и переживания. Было сложно сдержать слезы. Наше поколение должно знать о том, что было тогда, и уважать свой народ. Актеры сегодня поспособствовали этому.

Никита Симбухов, исполнитель одной из ролей, рассказал о подготовке к показу: «Работать было сложно, потому что чувства переполняли. Когда я готовился, то не осознавал всей глубины постановки, но, выйдя на сцену, испытал множество эмоций. Такие мероприятия сейчас необходимы, ведь многие люди забывают о том, что сделали для нас наши предки, солдаты Великой Отечественной войны».

После просмотра спектакля стало понятно, что связь поколений не утеряна. Звучали несмолкаемые аплодисменты, а на глазах зрителей выступали слезы. Это значит, что патриотизм и гордость за своих предков будут жить вечно в памяти и сердцах поколений.