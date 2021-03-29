Детсад-ясли на 220 мест открыт!

Детсад-ясли на 220 мест торжественно открыт в станице Константиновской в Пятигорске. Познакомиться с коллективом и воспитанниками приехали депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, депутаты регионального парламента и городской Думы, другие почетные гости. Но главными действующими лицами сегодняшнего дня, конечно, стали будущие детсадовцы — те, кто совсем скоро начнет осваивать это комфортное, красивое и развивающее пространство. Именно им досталась почетная миссия разрезать красную ленту и официально открыть детский сад.

Напомним, строительство двухэтажного здания на пересечении улиц Шоссейной и Почтовой велось по госпрограмме «Развитие СКФО» — на средства федерального и краевого бюджетов. Фасад у «Ромашки» (именно такое «имя» получил новый детсад) получился ярким, заметным. Внутри здание разделено на блоки для разных возрастных групп. Проект не типовой, таких садов на Северном Кавказе — единицы. Есть здесь залы для занятий физкультурой и музыкой, бассейн, своя прачечная, пищеблок, светлые игровые комнаты, уютные спальни, во дворе — открытые игровые площадки со специальным покрытием, беседки с теневыми навесами. Территорию вокруг нового детсада благоустроили, посадили деревья, установили систему освещения и надежный капитальный забор по периметру. Торжественное открытие «Ромашки» началось с обзорной экскурсии.

— Важно, чтобы малыши росли в красивых группах, в достойных условиях, с хорошим оборудованием, в хорошей атмосфере. Чтобы здоровье было крепким — для этого здесь есть отличный спортзал, площадки, бассейн. И тогда дети по праву будут гордиться своей малой родиной, — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Отдельное спасибо строителям, которые трудились на этом объекте. Да, было немало сложностей. Но в итоге — ходим и радуемся! Новый детсад на 12 групп (половина из которых — для детей от 2 месяцев до 3 лет) даст Пятигорску около 100 рабочих мест. Такое открытие — настоящий праздник для города, — убеждена депутат Госдумы РФ Ольга Казакова. — Теперь родители могут спокойно работать и быть уверенными: малыши в надежных руках, в прекрасных современных условиях. Мы сами все увидели! Я поздравляю семьи, которые совсем скоро приведут сюда ребят, и, конечно, трудовой коллектив детсада — он будет занят важным государственным делом. Ведь забота о детях — приоритет нашей государственной политики. Буквально через несколько дней новый детский сад начинает работу. И родителям юных станичников больше не придется каждое утро возить ребят в детсады далеко от дома.

— По поручению и при поддержке губернатора мы проектируем еще несколько детских садов в Пятигорске, запланировано строительство школы на 1500 мест, — рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. — Благодаря нацпроектам и участию в государственных программах мы сможем построить и открыть новые, современные, комфортные и такие нужные городу учреждения образования.

Отметим, «Ромашка» в Константиновке — это уже третий детсад, открывшийся на территории края в 2021 году. Всего же до конца года в рамках всех программ на Ставрополье планируется ввести в строй 19 детских садов, рассчитанных на 2570 мест.