Детская площадка – в рамках программы «Поддержка местных инициатив»

В рамках программы «Поддержка местных инициатив» в районе многоквартирного дома № 19 по проспекту Калинина (пересечение улиц Кучуры и Пушкинской) началось строительство детской площадки.

Такого пространства для детского досуга здесь давно не хватало: рядом с участком немало многоквартирных домов, недалеко детская поликлиника, детская больница.

Уже идет установка подпорных стен, продолжаются работы по планировке территории.

Будет смонтировано освещение, установлены камеры видеонаблюдения, обустроены детские игровые комплексы, появятся лавочки, урны.

По всему периметру детской площадки предусмотрено ограждение.

Напомню, что краевая программа «Поддержка местных инициатив» реализуется по инициативе губернатора Ставропольского края @vladimirvladimirov5807 Владимира Владимирова.