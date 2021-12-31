Детский КВН в Пятигорске работает!

В преддверии Нового Года состоялся фестиваль-открытие Пятигорской Юниор-Лиги КВН.

8 команд-участников вышли на сцену ДК 1! Среди команд были как опытные любимчики зрителей ,так и ребята ,которые создали свою команду на Школе КВН (которая прошла с 27-29 число в Пятигорске)

Итог фестиваля:

Лучший актёр — «Настрой настроение» г. Черкесск

Лучшая актриса -«Нестандарт» -5 Школа

3 место- «Настрой настроение» г. Черкесск

2 место- «Машук» , 6 Школа

1 место- «M’N’Dance», 29 Школа

Благодарим всех участников и зрителей и ждём на следующих Играх в Новом Году!