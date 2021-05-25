Детский отдых в Ставропольском крае

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю от 01.04.2021 № 310 в рамках подготовки к проведению детской оздоровительной кампании 2021 года, а также в целях повышения уровня противопожарной защиты объектов отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных на территории Ставропольского края в период с 01.04.2021 по 31.08.2021 на территории города Пятигорска организовано проведение сезонной профилактической операции с условным наименованием «Отдых 2021».

В рамках данной операции отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Пятигорск):

— разработан и утвержден план проведения сезонной профилактической операции «Отдых 2021» на территории города Пятигорска;

— на учет взяты 33 детских оздоровительных лагеря, задействованных в детской оздоровительной кампании 2021 года согласно реестра организаций отдыха и оздоровления детей Ставропольского края в 2021 году (размещенного на официальном сайте Министерства образования Ставропольского края в сети интернет).

— организованы совещания и инструктажи с руководителями, ответственными лицами, педагогическим и обслуживающим персоналом детских оздоровительных учреждений о соблюдении требований пожарной безопасности с вручением наглядной агитации на противопожарную тематику, а также проведены практические отработки регламента взаимодействия с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом объектов на случай возникновения пожара и (или) чрезвычайной ситуации;

— сформирован план-график проведения с каждой отдыхающей сменой инструктажей о мерах пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях и молодежных форумов, а также тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара;

— активизирована агитационно-массовая работа по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в период прохождения детской оздоровительной кампании в средствах массовой информации.

При проведении проверок противопожарного состояния указанной категории объектов отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Пятигорск) особое внимание уделено наличию и устойчивости связи детских оздоровительных учреждений с пожарно-спасательными подразделениями, состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, наличию и соответствию нормативным требованиям минерализованных полос, работоспособностью систем автоматической противопожарной защиты объектов детского отдыха, в том числе наличию систем дублирования сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующей этот сигнал организации, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, наличию знаний у обслуживающего персонала и работников объектов о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска! Детская шалость может стать причиной пожара!

Зачастую бывает, что погруженные в свои заботы и дела или ввиду сложившейся необходимости, мы вынуждены оставлять маленьких детей одних. А любопытство детей непредсказуемо. И хотя старая истина «Спички – детям не игрушка» несомненна, их привлекает процесс горения огня. И бывает, что оставшись одни, оставив привычные игрушки, они ищут необычных развлечений.

Взрослые, помните: безопасность ваших детей зависит от вас! Повторяйте им правила пожарной безопасности, объясняйте к какой беде могут привести игры с огнём, не оставляйте их без присмотра.

Большой ущерб приносят пожары, возникшие из-за не потушенных костров, которые дети разводят вблизи строений, за сараями и гаражами, в лесу. Практически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с последствиями ситуаций, когда дети, экспериментируя, бросают в разведенные костры порох, патроны, пиротехнические изделия, аэрозольные и газовые баллончики, банки из-под краски и др. В результате происходят взрывы, вспышки, а дети получают ожоги и травмы, остаются инвалидами. Часто, подражая старшим, дети начинают курить, прячась от родителей и учителей, не затушенная сигарета при этом становится причиной пожара. Особую опасность представляют действия детей при обращении с газовыми приборами, когда, оставшись одни дома не имея достаточных навыков, они пытаются приготовить себе обед или просто согреть чайник на газовой плите. О том, что пожар легче предупредить, чем потушить слышали многие, но, к сожалению, соблюдают это правило далеко не все. При этом очень важно соблюдать основные правила пожарной безопасности и не допускать необдуманных поступков, которые могут быть опасны для вас и окружающих людей.

Государственный пожарный надзор города Пятигорска предупреждает!

Правило N 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров.

Правило N 2. Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить.

Правило N 3. Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру.

Правило N 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Пятигорск)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

дознаватель отдела Попадин Д.Ю.