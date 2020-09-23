Детский садик — целый мир для ребенка

Сегодня в Пятигорске чествуют работников дошкольных учреждений. Впервые этот праздник прошел в стенах Дворца детского творчества без детей. Но ребята записали своим воспитателям и нянечкам видео поздравления.

Слова благодарности всем, кто трудится в детских садах Пятигорска, сказали и почетные гости: глава города Дмитрий Ворошилов, председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько, заместитель главы администрации, начальник МУ «Управление образования администрации Пятигорска» Пятигорска Наталья Васютина, депутат городской Думы, председатель совета женщин Ставропольского края Татьяна Чумакова, депутат городской Думы, председатель совета женщин Пятигорска Наталья Абалдуева, председатель организации городских отраслевых профсоюзов Марина Акинфиева.

Первый поздравили коллектив МДОУ 23 «Светлячок», которыйво темы пандемии был дежурным детским садом Пятигорска. Затем медали, грамоты и благодарственные письма получили и другие сотрудники детских садов города.