Детский взгляд на работу полиции

В Пятигорске наградили пятигорских школьников, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».

По традиции конкурс проводился полицейскими совместно с представителями Общественного совета при городском Отделе МВД России в преддверии Дня защиты детей. В своих работах юные жители города ярко и красочно изобразили современного полицейского.

В Пятигорске полицейские и общественники пришли в гости к учащимся средней школы № 1, чтобы наградить победителей творческого состязания. Сотрудники городского отдела внутренних дел наградили призеров в трех возрастных категориях, еще более двадцати школьников получили специальные призы за оригинальность работ.

В завершение встречи стражи порядка пожелали всем ребятам успешного окончания учебного года и достижения новых творческих высот.