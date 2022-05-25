Детский взгляд на работу полиции

Май 25, 2022 Право и закон, Пятигорская Правда 0 70

В Пятигорске наградили пятигорских школьников, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».
По традиции конкурс проводился полицейскими совместно с представителями Общественного совета при городском Отделе МВД России в преддверии Дня защиты детей. В своих работах юные жители города ярко и красочно изобразили современного полицейского.

В Пятигорске полицейские и общественники пришли в гости к учащимся средней школы № 1, чтобы наградить победителей творческого состязания. Сотрудники городского отдела внутренних дел наградили призеров в трех возрастных категориях, еще более двадцати  школьников получили специальные призы за оригинальность работ.

В завершение встречи стражи порядка пожелали всем ребятам успешного окончания учебного года и достижения новых творческих высот.

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