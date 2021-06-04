Детским садам – новый асфальт

В Пятигорске дворы и площадки детских садов получат новое асфальтовое покрытие. Разработать соответствующую программу глава города Дмитрий Ворошилов поручил муниципальному управлению образования. Первым будет обновлен двор детского сада №4 «Солнышко», который работает в формате инклюзивного дошкольного образования: здесь из 237 воспитанников 46 — это ребята с ограниченными возможностями здоровья.

На своей Инстаграм-странице Дмитрий Ворошилов напомнил: в прошлом году для «Солнышка» было закуплено специальное учебно-методическое оборудование, отремонтирована группа, оборудованы специальные туалетные комнаты для малышей с ОВЗ, расширены дверные проемы, установлены пандусы.

— Заведующая детским садом Лариса Ивановна Кулинич и родители ребят обратились ко мне с просьбой отремонтировать асфальтовое покрытие территории садика, ведь многих детей привозят на инвалидных колясках…И вот в этом году мы приступаем к ремонту двора — для того чтобы передвигаться здесь всем без исключения было удобно и безопасно, — рассказал глава города.

Дмитрий Ворошилов подчеркнул: такая проблема, к сожалению, существует не только в «Солнышке», но и в других детсадах Пятигорска:

— Дал поручение управлению образования разработать программу по асфальтированию территорий детских садов города. Средства будут муниципальные, других источников нет. Исходя из реальных возможностей, в год сможем обновлять от одного до двух дворов детских садов. Так постепенно и приведем в порядок территории учреждений дошкольного образования, — пояснил глава

. В этом году будет отремонтирован двор детского сада №4, а участников программы следующего года отберет управление образования. Критерии отбора и порядок ранжирования в ближайшее время будут направлены заведующим детских садов Пятигорска для подготовки заявки на участие.