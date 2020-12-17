Детям медиков из «красных зон» — новогодние подарки

400 подарков за два дня развезли представители Совета женщин города по медучреждениям Пятигорска. Предназначены они тем ребятам, чьи родители сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. К обеспечению детей новогодними подарками подключились организации и предприниматели города. Первыми новогодние презенты получили медики Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн, Пятигорской специализированной инфекционной больницы и Пятигорской ГКБ № 2. Сегодня актив Женсовета побывал на Станции скорой медицинской помощи, в Пятигорском межрайонном родильном доме и в Городской клинической больнице.