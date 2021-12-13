Детям – в дар от ветерана ВОВ

Сохранить историю событий для будущих поколений очень важно, как и то, чтобы она дошла до них в неискаженном виде. Прекрасно, когда есть возможность узнавать о событиях давних лет из уст их непосредственных участников.

В Пятигорске живет ветеран Великой Отечественной войны Василий Ефимович Верисокин. Фронтовик всегда с радостью делится своими воспоминаниями о войне со школьниками Пятигорска. Недавно вышла его книга «Гвардейцы, вперед!». Ее ветеран передал в дар МБУК ЦБС библиотеке филиал № 2 столицы СКФО. Среди презентов также уникальный фото альбом, который Василий Ефимович заботливо составлял лично, специально для юных пятигрчан, и другие предметы.

— В альбоме есть фронтовые снимки, фотографии с моей встречи с однополчанами в Москве в День Победы, другие фото, — рассказал Василий Верисокин. – В библиотеке находится Комната боевой славы. Все мои подарки будут храниться там.

Как подчеркнула руководитель филиала Нина Макухина, Василий Ефимович, пока позволяло здоровье, часто принимал участие в различных мероприятий библиотеки: в уроках мужества и других встречах. Но и сейчас он держит связь и старается внести свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, за что ему очень благодарны в учреждении.