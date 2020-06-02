Дежурные группы в каждом микрорайоне

В Пятигорске в День защиты детей к одному работающему детскому саду с дежурной группой присоединились еще два. В четверг откроются еще два. Итого малышей, чьи родители вернулись к привычному рабочему режиму, готовы принять 5 дошкольных образовательных учреждений столицы СКФО.

Дежурные группы работают в детских садах №№ 20, 23, 24, 40 и 41. Два из из них расположены в поселке Горячеводском (так называемых «нижнем» и «верхнем»), на «Белой Ромашке», в Новопятигорске и Бештау – Гора Пост, так что охватывают фактически все микрорайоны города. Как рассказала нам специалист управления образования администрации Пятигорска Анна Исайкина, родители могут выбрать любой из этих детских садов. Каждый решает сам, куда удобнее водить детей, — либо по месту жительства, либо ближе к месту работы.

Но правила и меры безопасности везде действуют одинаковые. Работают все дежурные группы с 7 утра до 7 вечера, в каждой не более 12 ребят, как и положено по санитарным нормам.

В садах соблюдаются необходимые меры профилактики. Так, 4 раза в день проводится дезинфекция как помещения, так и прилегающих участков, родители в здание детского сада не заходят, на входе и персонал, и дети проходят так называемый утренний «фильтр» — медработники измеряют температуру, осматривают зев и кожный покров, все данные заносятся в специальный журнал, и только после этого сотрудники и малыши допускаются в группы. Кроме того, проводится кварцевание групп и сквозное проветривание. Конечно, все взрослые, по предписанию Роспотребнадзора, на территории детских садов ходят в масках и перчатках.