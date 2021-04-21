Диалог о гемофилии

В Пятигорске прошла конференция, посвященная Всемирному дню гемофилии. На мероприятие собрались участники из городов Кавказских Минеральных Вод, Ставрополя, а также из Кочубеевского и Андроповского районов. Основным вопросом обсуждения стала проблема обеспечения лекарственными препаратами.

Организатором конференции выступило Ставропольское отделение Всероссийского общества гемофилии. В рамках встречи было отмечено, что на сегодняшний день в нашей стране сумели справиться с тяжелейшим недугом. Но на этом не нужно останавливаться, развитие следующих шагов в лечении гемофилии необходимо продолжать и дальше. «Сегодня можно сказать, что дети, по сравнению с тем, что было 10 – 15 лет назад, живут очень активно – могут выезжать, могут выходить во двор играть, ходят в школу, посещают кружки. Раньше все это было невозможно», – отмечает президент регионального общества больных гемофилией Наталья Отрокова.

Но для семей, где люди сталкиваются с этим редким и сложным заболеванием, остаётся очень актуальным вопрос, связанный непосредственно с лекарственным обеспечением. Это и стало основной темой встречи — присутствующие отметили важность действия Федеральной программы по обеспечению препаратами. В завершении участники конференции традиционно выпустили в небо красные шары, символизирующие капли крови, призывая задуматься об этой проблеме.