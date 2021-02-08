Диалог о самом важном

Состоялась рабочая встреча губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова. В ней также принял участие главный врач Пятигорской городской станции скорой медицинской помощи Сергей Тихенко. Обсудили ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Как прозвучало, в Пятигорске развернуто 795 специализированных коек для помощи пациентам с коронавирусом.

На сегодня из них свободны около 35%. Это связано с замедлением динамики заболеваемости COVID-19 и снижением доли пациентов с тяжелыми поражениями легких. Губернатор подчеркнул, что такие тенденции открывают перспективы для постепенного перевода в обычный режим работы некоторых медицинских учреждений города, задействованных в оказании помощи коронавирусным больным. Этот вопрос будет проработан руководством территории совместно с краевым Минздравом. Владимир Владимиров также поручил рассмотреть возможности для организации на базе медицинских организаций Пятигорска реабилитационных отделений для жителей края, перенесших коронавирус. Одной из основных тем встречи стала реализация в городе национальных проектов, федеральных и краевых программ. Как отметил Дмитрий Ворошилов, в 2020 году в Пятигорске в рамках нацпроекта «Демография» завершена реконструкция ДЮСШ №2. В рамках госпрограммы по развитию СКФО введен в эксплуатацию новый детский сад в станице Константиновской.

Среди социальных объектов, которые должны быть приведены в порядок в этом году – здание гимназии №11, реконструкцию планируется завершить весной. Речь шла и о благоустройстве города-курорта, создании в нем туристской инфраструктуры. В этом году работы в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды ведутся в Лазаревском сквере и сквере Л.Н.Толстого. По поручению Губернатора их планируется завершить к маю, до начала высокого курортного сезона. Ряд проектов реализуется в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. — В феврале мы планируем увеличить финансирование краевой программы местных инициатив. Это дополнительный ресурс для работы муниципалитетов. Рассчитываю, что Пятигорск использует новые возможности и превратит их в объекты, обеспечивающие комфорт для жителей и гостей, — сказал Владимир Владимиров.

Еще один ресурс для совершенствования инфраструктуры города – краевая программа по развитию туризма. Планируется, что в ее рамках будет продолжено благоустройство Парка Победы. В настоящее время для этого готовится необходимая документация. Дмитрий Ворошилов сообщил, что среди новых предложений в программу также реконструкция курортно-исторической части города, которая включит в себя благоустройство порядка 40 тысяч кв. метров общественных пространств. Всего в проект вошли 27 улиц, которые планируется оснастить современным освещением. На некоторых из них должны быть решены вопросы с ливнеотведением.

Шла речь и о крупных транспортных проектах. Среди планов — строительство развязки у въезда в Пятигорск со стороны Бештаугорского шоссе. Само шоссе как важную для Кавминвод транспортную артерию планируется расширить до четырех полос. Сейчас идет проектирование, работы должны начаться в 2022 году.