Диалог с горожанами на радиоволнах

Дмитрий Ворошилов в прямом эфире рассказал о том, что больше всего волнует пятигорчан. Спектр обращений к градоначальнику был достаточно широк – от вопросов, касающихся благоустройства общественных пространств до любимых мест отдыха в городе-курорте. Сохранение культурно-исторических мест курорта, проблема долгостроев, парковки, уличное освещение, уборка городских территорий, проведение экологических акций и субботников – вот неполный список озвученных тем. Глава Пятигорска дал разъяснения по каждой из них и поделился со слушателями дальнейшими планами. Так, администрация города намерена сохранить и защитить курортно-историческую часть Пятигорска. В этих целях будет разработана научно-историческая документация по установлению статуса достопримечательного места. Это касается 27 улиц и более 40 000 кв. м общественных территорий. Приятным известием стала и информация о том, что в обозримом будущем в Пятигорске появится круглогодичный ледовый дворец.

В ходе прямого эфира Дмитрий Ворошилов поздравил с профессиональным праздником работников культуры и рассказал о культурных мероприятиях, запланированных на 2021 год. 1 мая в Пятигорске откроется курортный сезон. Рассматривается возможность проведения в городе Первомайской демонстрации. На 9 Мая запланированы военный парад и праздничный концерт. Стало известно, что приглашенной звездой будет популярный певец, музыкант и телеведущий Алексей Чумаков. Было отмечено, что в мае в Пятигорске состоится международный конкурс «КАРДО», который познакомит пятигорчан и гостей курорта с уличными культурами разных направлений. Что касается Дня города, то ожидается, что участие в праздничном концерте примет певица Zivert. В завершении эфира глава Пятигорска поблагодарил горожан за активную гражданскую позицию и призвал их и впредь оставаться такими же отзывчивыми и деятельными.