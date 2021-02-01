Диалог с горожанами о проблемах

Дмитрий Ворошилов обсудил с жителями Пятигорска актуальные проблемы жизни города.

Глава Пятигорска провел очередной прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». На встречу с градоначальником пришли жители разных микрорайонов. В ходе приема были затронуты вопросы, которые касались проблем ЖКХ, дорог, участков для многодетных семей, земельных правоотношений, оказания юридической помощи. Поступившие обращения приняты в работу и будут рассмотрены в кратчайшие сроки.

Напоминаем, два раза в месяц глава Пятигорска и заместители главы городской администрации проводят приемы граждан. Записаться можно: ●в администрации по телефону: 33-59-46 ●в отделении партии «Единая Россия» по телефону: 33-79-62.