Диалог с горожанами

Ремонт дорог, организация пешеходного перехода, улучшение жилищных условий, открытие приюта для бездомных животных, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и социальной сферы – эти и другие темы обсудил глава Пятигорска с горожанами.

Систематические встречи в формате общественной приемной позволяют не только оперативно решать конкретные проблемы пятигорчан, но и держать на контроле общую ситуацию во всех сферах городской жизни – от ЖКХ до соцподдержки, от реализации культурных, спортивных и молодежных проектов до благоустройства городской территории. В рабочей встрече также приняли участие руководители управлений и отделов администрации. Специалисты дали свои разъяснения по каждому пункту. Все обращения были переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствующие структурные подразделения администрации и поставлены на контроль.