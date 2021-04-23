Диалог с санаторно-курортным комплексом

В преддверии начала курортного сезона глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с руководителями предприятий санаторно-курортного комплекса города. Основная задача санаториев — даже в нынешних непростых экономических условиях обеспечить заполняемость здравниц и высокое качество оказываемых услуг.

— Решили, что будем работать «в связке»: город сейчас активно проводит работы по благоустройству курортной зоны, а санаториям необходимо привести в порядок свои здания и территории, — подвел итоги встречи Дмитрий Ворошилов. — Наш Пятигорск — город-здравница, курорт с прекрасными традициями. Мы обязаны сохранить этот статус!