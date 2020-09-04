«Диктант Победы» написали в столице СКФО

В Пятигорске работало 34 площадки для очного участия в международной акции «Диктант Победы» — в школах, домах культуры, музеях, филиалах библиотек и т.д.

Проверить свои знания истории Второй мировой войны можно было и онлайн — на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении «Диктант Победы». В этом году площадки «Диктанта Победы» были открыты во всех регионах страны — в тех населенных пунктах, где проживает более 5 тысяч человек. Кроме того, написали диктант и в странах, входивших в антигитлеровскую коалицию, и в бывших советских союзных республиках, и в Китае, и в Турции, и в Португалии, и в Марокко, и в Израиле…

Участникам предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны.

— «Диктант Победы» — это сохранение исторической памяти, — убежден глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, который тоже принял участие в акции. — Такой экзамен поможет каждому из нас понять, настолько хорошо он знает историю родной страны, насколько осознал и сберег память о событиях тех лет и о наших героях, — сказал Дмитрий Ворошилов. — Что мы помним сами, что передадим своим детям? Это важно! Победителей будут определять на федеральном уровне.

Все участники акции получат электронные грамоты с результатами. А тех, кто знает историю Второй мировой войны на отлично, пригласят на Парад Победы — 2021 на Красной площади в Москве. Кроме того, абитуриенты, успешно ответившие на все вопросы теста, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.