Для чего в Пятигорске взвешивают содержимое мусорных баков?

На территории края проводятся работы по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

В жилом секторе и на предприятиях социально-культурной сферы работают бригады специалистов ООО «Центр создания систем обращения с отходами».

— Замеры проходят по всему Ставропольскому краю в течение года, — пояснил заместитель генерального директора Центра Вячеслав Абрамов. — Сейчас это уже последние, летние замеры. Работаем в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Изобильненском и Новоселицком районах. Обследуем объем ТКО в многоквартирных домах, детсадах, школах, магазинах, садовых товариществах и т.д. Работы выполняются по госконстракту, под строгим контролем заказчика – краевого министерства ЖКХ и муниципальных администраций, при активном участии регоператора.

В расчет берутся объемные и весовые показатели – проще говоря, специалисты измеряют линейкой и взвешивают ТКО на весах.

— Так вычисляется реальная наполняемость контейнеров. Для чего это нужно? Если бы таких исследований не проводилось, жители всегда платили бы за полный контейнер. Однако, зная реальную картину, можно вносить соответствующие корректировки, — подчеркнул Вячеслав Абрамов.

Такие исследования проводятся раз в пять лет»