Дмитрий Ворошилов – новый секретарь Пятигорского отделения партии «Единая Россия»

В Пятигорске состоялось расширенное заседание политического совета Пятигорского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае с участием депутатов Думы города Пятигорска – членов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем приняли участие губернатор Ставропольского края, Секретарь Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Владимирович Владимиров, руководитель исполнительного комитета Регионального отделения Партии Дмитрий Иванович Шуваев, члены политического совета Пятигорского отделения Партии «Единая Россия», депутаты – члены фракции в Думе города Пятигорска и депутаты Думы Ставропольского края.

Повестка дня состояла из одного вопроса: «Об исполнении полномочий Секретаря Пятигорского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае». Обращаясь к однопартийцам, Владимир Владимиров не мог не обратить внимание участников заседания на проблемы, с которыми столкнулся Пятигорск и отметил, что эпидситуация в территориях края остается напряженной. Вместе с тем, благодаря оперативно принятым мерам и введенному карантину, динамика заболеваемости в Пятигорске снижается. По словам губернатора, это стало результатом совместных усилий муниципальных органов власти, неравнодушных жителей города. Не оставался в стороне и актив партии «Единая Россия».

– Городской актив «Единой России» работает на всех уровнях – от оперативного штаба до кварталов и улиц. Выстроена работа по помощи нуждающимся в поддержке гражданам – многодетным, пожилым, инвалидам. Вы сумели объединить усилия различных общественных организаций региона, выступили инициаторами и участниками благотворительных акций, – отметил губернатор.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в непростой период в жизни Пятигорска на должность секретаря местного отделения партии должен быть назначен человек, обладающий компетенциями и возможностями для решения задач развития города и на данном этапе, и после снятия обусловленных пандемией ограничений.

– Жители справедливо спрашивают за результат труда и с руководства города, и с руководства местного отделения партии. В сегодняшних непростых условиях повестка работы городской администрации и партии очень близка. И в дальнейшем, когда все испытания будут преодолены, это сотрудничество так же будет востребовано. Уже сейчас надо формировать дальнейшее видение перспектив развития Пятигорска, объединять для этого силы и ресурсы. С учетом этого, предлагаю рассмотреть кандидатуру вр.и.о. главы города Дмитрия Ворошилова на пост руководителя «Единой России» в Пятигорске, – внес предложение Владимир Владимиров.

Решением политсовета Дмитрий Ворошилов назначен исполняющим обязанности секретаря Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия». Также политсовет и члены фракции «Единой России» в Думе Пятигорска рекомендовали выдвинуть кандидатуру Дмитрия Ворошилова на конкурс по отбору кандидатов на должность главы города Пятигорска.

Дмитрий Ворошилов поблагодарил губернатора Ставропольского края за оказанные доверие и поддержку, и обратился к присутствовавшим:

— Нам всем сейчас придется работать в очень непростых условиях. Мы должны помогать пятигорчанам, оправдывать их доверие. Задач и работы очень много. Я был сам депутатом третьего созыва и знаю, что это такое, как смотреть людям в глаза. Мы шли на выборы и давали обещания, и должны их исполнять. Еще раз хочу поблагодарить всех присутствующих за оказанное доверие. Призываю всех объединиться в эти непростые дни и помочь нашему городу и пятигорчанам преодолеть трудности.