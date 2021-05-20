Дмитрий Ворошилов: «О власти судят по делам»

Этой весной исполняется год, как у Пятигорска новый мэр. О развитии города, вакцинации, грядущих выборах и социальных сетях — в интервью Дмитрия Ворошилова газете «Пятигорская правда».

— Дмитрий Юрьевич, Вас уже окрестили «народным» мэром: с самого начала работы Вы в очень близком контакте с горожанами — всегда на связи, всегда в доступе. И лично, и в социальных сетях. Не устаете от такой публичности?

— Живу обычной жизнью, как и до того, как стал мэром. Всегда во все старался вникать лично, использовать время максимально эффективно, так что мой жизненный график не поменялся. Что до социальных сетей — они, конечно, повысили «градус» общения. Но здесь самым важным считаю скорость реакции. Моя цель — чтобы люди знали: пишут, «кричат» не в бездну, из которой нет ответа. Конечно, я не всегда отвечаю «да, сделаю, будет», лишь бы понравилось то, что говорю. Довольно часто от меня слышат «нет». Иногда потому, что точно знаю, что город не в состоянии это решить, иногда — человек не прав, претензия безосновательна. Но я всегда называю вещи своими именами. И такую честность горожане ценят. Пишут: «спасибо за ответ», даже тогда, когда это не то, что они хотели бы услышать.

— Многие горожане убедились: ваш «Инстаграм» — мощное средство решения проблем. Остальные чиновники не скучают? Им хватает дел?

— Поверьте, хватает. Ведь вся важнейшая работа в городе — плановая. Это касается абсолютно всего: ЖКХ, дорог, подготовки к осенне-зимнему периоду, социалки. Мой директ скорее для тех случаев, которые не попадают в систему. Хотя, конечно, социальные сети здорово все перевернули. Вот, например, заметил кто-то кражу крышки люка. Что было? Пока человек напишет бумажное заявление, пока с ним поработают, пока съездят-проверят. Хорошо, если не неделя прошла. А сейчас от публикации поста до решения проблемы бывает и несколько минут. Результат один, но такая оперативность иногда дорогого стоит.

— Сегодняшней командой городской администрации довольны?

— Команда — живой организм и конечно, меняется. По каким-то направлениям у нас прогресс — улучшения есть, руководители явно на своих местах. Где-то мы еще в поиске нужных людей. Так или иначе, мы уже провели муниципальную реформу, на одного зама стало меньше, некоторые объединили свои функции с руководством управлениями, общий штат тоже сократился. Да, нагрузка на сотрудников возросла, но еще никто мне не сказал: «Мне сложно, я ухожу». Всегда рад тем, у кого получается быть хорошим управленцем, и без сожаления расстаюсь с теми, кто работать не умеет или не хочет.

— Год назад Вас называли «антикризисным главой» — уж в очень сложный момент Вы заступили на пост: пандемия, локдаун, проблемы с бюджетом. А сейчас кем себя ощущаете?

— Не сказал бы, что тогда чувствовал свою «антикризисность». Считаю, что пришел в тот момент, когда экономические и социальные проблемы по ряду причин достигли пика, и их просто нужно было решать: планомерно, последовательно, по направлениям. Так и сделали. Проанализировали возможность участия города во всех госпрограммах, оперативно занялись документацией. Важно было показать результат — что доверенные нам бюджетные деньги не улетают «в космос», а оборачиваются конкретными улучшениями. Мы стали одними из первых в крае, кто начал работу по программе «Комфортная городская среда», и единственными, кто этот год закончил 1 мая — открыли новые скверы, которые очень нравятся жителям нашего города и отдыхающим. Так же заявляем о себе и в ремонте уличной и дорожной сети. Порядка пяти проектов готовим по местным инициативам: начали с Музыкального сквера на Сельской, на подходе — Горячеводск. По реализации проектов на средства курортного сбора тоже идем одними из первых: к 1 июля сдадим готовые общественные пространства в районе ЗАГСа. Этот год научил нас главному — проявлять инициативу, видеть и правильно оценивать возможности и грамотно их реализовывать.

— Трудно представить, что еще год назад мы жили в пропускном режиме: пустые улицы, закрытые магазины. Сегодня в городе почти не встретишь людей в масках — пятигорчане явно чувствуют себя в безопасности.

— Да, но это обманчивое спокойствие. Эта история не закончилась. Мы вышли из пандемии, но угроза не перестала быть такой же реальной, достаточно посмотреть, что происходит в других странах. Сегодня у нас есть способ преодолеть проблему раз и навсегда — вакцинация, но не все горожане это понимают. Заставить человека сделать прививку не можем, ведем разъяснительную работу. Но общий уровень вакцинации недостаточен. Многих, перенесших болезнь, до сих пор спасает иммунитет. Но он, к сожалению, не навсегда. Сейчас мы стоим перед выбором: или раз за разом снова проходить этот кошмар — подъем-плато-спад, и не известно, сколько еще человек погибнет. Или мы сформируем общий иммунитет, который позволит нам дышать спокойно, сделает опасный вирус обыденным, банальным «гриппом». Поэтому призываю каждого сделать прививку, поставить точку в пандемии.

— Городские учреждения здравоохранения вошли в обычный режим работы?

— По большей части, да. Наш роддом пережил очень сложный период в пандемию, но уже перестал быть ковидным госпиталем, частично из этого формата выходит и городская больница. Сегодня лечением больных с коронавирусной инфекцией занимаются, в основном, Госпиталь ветеранов войны и инфекционная больница — медики этих учреждений все еще на боевом посту. Город сократил ковидные койко-места, но продолжает поддерживать резерв — на случай, если ситуация изменится в худшую сторону. Постепенно возвращаемся к «доковидным» планам: ждем начала ремонта в роддоме и детской больнице, реконструкции поликлиники № 3.

— Сезон только начался, а в городе — настоящий туристический аншлаг. Кажется, такого количества гостей у нас не было последние лет тридцать. Готов Пятигорск к такой нагрузке?

— Рост нагрузки сильнее всего ощущают наши сфера обслуживания и ЖКХ — только периодичность уборки и очистки улиц выросла в разы. Конечно, пришлось существенно перестроить работу городских служб. Но мы не зря в прошлом году меняли городскую инфраструктуру: в центре появилось много новых объектов — Емануелевский парк, Игнатьевский сквер, сквер Толстого. Парк Победы в Новопятигорске стал не менее популярным местом отдыха. Условно говоря, гостям города не обязательно больше толпиться только в «Цветнике», хотя, конечно, благодаря нашему зеленстрою сегодня это настоящий парковый шедевр. Но в Пятигорске теперь много мест, которые стоит посмотреть. Мы активно планируем событийный туризм — сейчас идет фестиваль «КАРДО», ждем Лигу КВН, в День России организуем богатую программу — гости города могут выбрать разное время для визитов. Развитие туризма дает доход санаторно-курортному комплексу, сопутствующим видам деятельности, торговле, общепиту. Приезжающие оставляют у нас деньги, поддерживают экономику города. С этим надо не бороться, а разумно развивать.

— Чем краше становится город, тем сильнее бросаются в глаза изъяны — уродливые долгострои: «Космос», Универсам…

— Все так, но эти объекты частные, и закон на стороне их владельцев. Мы помним историю, когда начальник управления архитектуры города отказался продлевать разрешение на строительство «Космоса», а прокуратура возбудила против него уголовное дело — за препятствование предпринимательской деятельности. Все понимают, что эти строения уродуют город, но реальных инструментов противодействия нет. Нужно принципиально новое решение на уровне законодательства. Например, норма, которая давала бы владельцу долгостроя четкие сроки: не можешь завершить работы — передавай «коробку» муниципалитету. Возможно, после выборов вновь сформированный федеральный парламент примет решения, которые позволят городам идти по такому жесткому пути. Другого выхода пока нет.

— В летний период фокус внимания — на Новопятигорском озере. Это отличная территория для отдыха, настоящая зона развития. Как дальше будет благоустраиваться озеро?

— Планы глобальные: подготовлен проект дальнейшей реконструкции парка, на озере появятся новая дамба, спускные каналы, отстойники. Вокруг — пешеходная и велодорожка. Будем благоустраивать зону вокруг детского пляжа: там появятся детские площадки, большой скейтпарк, туалеты, пост полиции, медпункт. Планируем, что работы пройдут по госпрограмме развития КМВ, с нашей стороны проект готов на все 100%.

— И гости города, и жители ждут решения транспортных проблем: обновления нужны и трамвайному парку, и автоперевозчикам.

— С нового года мы передали полномочия по транспортному обслуживанию города в край. Много времени ушло на оргвопросы, всего месяц назад было создано ГУП «Трамвайный парк», поэтому и изменений существенных пока нет. Что касается маршруток и автобусов — краевой Миндор через месяц будет проводить конкурс на обслуживание муниципальных маршрутов. Надеюсь, что по его результатам в городе появятся более качественные перевозчики, уровень обслуживания станет лучше. Дождемся результатов, посмотрим, что получилось. Если у горожан будут нарекания — вместе с Миндором поработаем над качеством.

— В сентябре в стране пройдут масштабные выборы. Пятигорск — не исключение. С результатами голосования напрямую будет связано и дальнейшее развитие города. Недавно Вы резко высказались: считаете, что в депутаты должны идти исключительно деятельные люди. Чего ждете от грядущих выборов?

— Если говорить о муниципальных выборах, точно НЕ хотел бы видеть в числе депутатов тех, кто говорит: «Меня выбрали, отлично, теперь дайте денег, я пойду решать задачи». Статус депутата — лучшая награда от горожан для того, кто и сам готов горы свернуть ради людей. Возможно, раньше ситуация была другой, но сейчас достаточно инструментов, чтобы делать жизнь избирателей лучше. Та же программа местных инициатив дает возможность муниципалитету дополнительно реализовывать до трех проектов в год — было бы желание. Был бы тот, кто возьмет на себя организационные моменты: сход граждан, принятие решений, заполнение документов, поиск софинансирования. Это сложно, но именно такая работа и должна быть основной точкой приложения сил депутатов, досконально знающих нужды тех, кого они представляют. Ежегодно каждый депутат получает из бюджета города на исполнение наказов избирателей 500 000 рублей. Эти деньги — для решения срочных и горящих проблем округа и должны попадать в правильные руки. Верю, что Дума сформируется инициативными людьми, которые будут в постоянном контакте с жителями своих округов, будут болеть их интересами. Понятно, что работа депутатов не избавит город от глобальных проблем, но за следующие 5 лет каждый представитель Думы города сможет набрать в свое «портфолио» серьезный пакет важных дел. Горожане, без сомнения, это оценят. Ведь о власти судят по делам.

Факт

Город поддерживает

социальные программы

для жителей.

«Социальная карта»,

«Социально-курортная карта», «Социально-медицинская карта» в 2021 году получат новый импульс развития.