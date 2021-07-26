Дмитрий Ворошилов: «Объекты культурного наследия – под защитой закона»

Широкий общественный резонанс вызвала попытка снести в Пятигорске здание, которое является объектом культурного наследия. Инцидент произошел утром 25 июля и тут же привлек внимание неравнодушных горожан, чиновников и, конечно, правоохранительных органов.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Инстаграм аккаунте сообщил, что собственник объекта по улице Малыгина, 19 начал процесс незаконного сноса. «Но товарищ, видимо, забыл, что строение является выявленным объектом культурного наследия. На место для остановки незаконного сноса здания выехали работники администрации, заместитель краевого управления по охране культурного наследия Дмитрий Кусмачев. Все материалы будут переданы в ОМВД по Пятигорску и прокуратуру столицы СКФО! — подчеркнул градоначальник.

Само собой разумеется, что разрушение строения 1903 года вызывало живой отклик у пятигорчан, которые попросили Дмитрия Ворошилова защитить объект. Глава Пятигорска убежден, что к вандалу должны быть приняты самые строгие меры, вплоть до уголовной ответственности. Сложившаяся ситуация получила дальнейшее развитие. Позже стало известно, что на месте происшествия работала оперативно-следственная группа ОМВД по Пятигорску, были собраны материалы по сносу здания на ул. Малыгина, 19. Как сообщил Дмитрий Ворошилов, вся техника изымается, и будет находиться на штрафной стоянке. Она послужит вещественным доказательством. Глава города особо подчеркнул, что если кто-то надумает сносить незаконным способом исторические здания, то, в таком случае, можно не надеяться на получение разрешение на строительство от администрации Пятигорска.