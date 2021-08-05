Дмитрий Ворошилов: памятник архитекторам братьям Бернардацци будет восстановлен

История Пятигорска и первоначальный архитектурный облик города неразрывно связаны с именами зодчих Джузеппе и Джованни Бернардацци. Похоронены они в 40-х годах XIX века на пятигорском старинном кладбище Некрополь, поблизости от места первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова. На травертиновом памятнике на могиле архитекторов до настоящего времени сохранилась чуть заметная надпись: «Здесь покоится прахъ Иосифа Бернардацци, архитектора и топографа, уроженца Швейцарии, Кантона Тичино, г. Лугано». Здесь-то и нашли упокоение оба брата Бернардацци — Иосиф (Джузеппе) и Иоанн (Джованни). Над их могилами было установлено два одинаковых каменных памятника. Сохранился только один из них. В 1997 году была восстановлена пирамида с шаром и крестом, венчавшая стелу. Однако несколько раз вандалы разрушали ее. В этом году пирамида была установлена на могиле вновь, а вот шар, возможно, утерян навсегда.

— Есть у меня мечта — закончить памятник великим архитекторам во всей его красе. Если у кого-то есть фото, на котором запечатлен первоначальный облик памятника с шаром и крестом — направьте, пожалуйста, мне в директ, — обратился к пятигорчанам в своем Инстаграм-аккаунте глава города Дмитрий Ворошилов.

Напомним, уже несколько раз в Пятигорске проводился конкурс проектов памятного знака в честь братьев Бернардацци. Однако, как прокомментировал Дмитрий Ворошилов, ничего достойного их памяти представлено не было:

— Я, конечно, не скульптор, но, может, мемориал необходимо сделать в стиле памятника, установленного на Пятигорском Некрополе? Как вы считаете? Пятигорчане откликнулись на обращение градоначальника и поделились сохранившимися в семейных архивах материалами.

— Спасибо всем, кто направил в мой адрес фотографии и рисунки памятника братьям Бернардацци! Планирую найти специалиста, который восстановит шар с крестом, чтобы полностью вернуть первоначальный вид памятнику нашим знаменитым архитекторам, — сообщил Дмитрий Ворошилов.

Также градоначальник отметил, что процесс изготовления и установки шара обязательно будет проработан с Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.