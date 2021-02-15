Дмитрий Ворошилов побывал в гостях у команды юных пятигорских футболистов

Наступивший год для воспитанников спортшколы № 6 обещает быть ярким и успешным. Первая удача улыбнулась уже в начале января: наши парни (команда мальчиков 2013 года рождения) привезли из Евпатории золото детского турнира по футболу, разгромив хозяев поля со счетом 4:1. А сегодня ребята принимали в гостях главу Пятигорска. И подарили ему тот самый кубок… Конечно, и сами семи-восьмилетние чемпионы без подарка не остались: торта, выполненного в виде футбольного поля, точно хватит на всю команду!

А еще Дмитрий Ворошилов обсудил с молодежью важную новость: вполне настоящее, новое и современное футбольное поле скоро появится на стадионе «Центральный» — и домашних побед у футболистов всех возрастов станет еще больше. Тренеру Вачагану Айрапетяну и всему составу команды торжественно вручены благодарственные письма.