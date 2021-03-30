Дмитрий Ворошилов пригласил блогеров на субботник

Апрель в Пятигорске будет посвящен экологическим акциям. Накануне Дмитрий Ворошилов объявил о серии экологических акций по уборке территорий города и высадке зеленых насаждений (https://www.instagram.com/p/CM_y8BdHlzS/) На инициативу градоначальника отреагировали не только желанием участвовать, но и предложениями провести саночистку в ряде проблемных мест города. Пользователь сети Инстаграм @eila_zmorka обратилась к Дмитрию Ворошилову: — Когда планируется очистить от мусора р.Подкумок в черте города? За висячим мостом, в районе Горячеводска, мусор в реке и на берегу еще со времени наводнения 2002 г. не убирался. И сразу же получила ответ от главы города: @voroshilov_dm: Будет, я определю дату и позову на этот субботник все наше блогер-сообщество, вот там и познакомимся. Надеюсь, на этом субботнике я буду не один! Как показывает практика, большинство горячих споров, ярких лозунгов, предложений по решению тех или иных проблем, в большинстве случаев остаются в сети Интернет. Возможно, настал тот час, когда свою любовь к родному городу пора доказывать не в виртуальной реальности, а делом? Например, поддержать своим участием экологические акции. А субботники непременно покажут, у кого слова не расходятся с делом.