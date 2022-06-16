Дмитрий Ворошилов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Перспективы глобальной и российской экономики, развитие технологий и актуальные социальные вопросы обсуждаются на открывшемся в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме. В составе делегации Ставропольского края и глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Петербургский международный экономический форум – одно из самых значимых событий. На его площадке происходит не только обсуждение ключевых вопросов мировой экономики, но и обмен опытом и мировыми практиками между странами. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума в этом году выступает Египет. Участвуют и делегации из других государств, также представлены все регионы России.