Дмитрий Ворошилов провел личный прием

Очередной прием граждан провел глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Ремонт дорог и тротуаров, жилье и общественные пространства, парковки и ливневки, график движения маршруток, расчистка русла Бештаугорской балки, спил аварийных деревьев, развитие массового спорта, вопросы городской застройки и земельных правоотношений, оказание юридической помощи и социальной поддержки… Принцип и главный алгоритм таких приемов остается неизменным: живое общение, оперативные меры, реальный результат. Всего в рамках приема было рассмотрено 14 обращений граждан. По каждому пункту свои комментарии и разъяснения дали специалисты. Там, где это необходимо, запланированы выезды на место, сбор и анализ дополнительной информации. Все вопросы, поступившие в ходе приема, зарегистрированы, исполнение и обратную связь Дмитрий Ворошилов взял на личный контроль.