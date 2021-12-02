Дмитрий Ворошилов провел прием граждан

На днях исполнилось 20 лет со дня основания «Единой России». За эти годы сложилась традиция отмечать день рождения партии, общаясь с избирателями. Очередной прием граждан, открывший декаду приемов с 1 по 10 декабря, прошел и в общественной приемной Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия». Провел прием секретарь местного отделения партии Дмитрий Ворошилов. С пятигорчанами обсуждались вопросы, касающиеся транспорта, ЖКХ, развития и благоустройства города, земельных правоотношений и оказания юридической помощи.

— На наших встречах с горожанами мы собрали наказы, которые планируем реализовать в рамках нашей пятилетней программы. Диалог с пятигорчанами продолжается на моих приемах граждан, встречах с жителями, да и просто, когда я хожу по городу, люди подходят, мы общаемся, и так я получаю обратную связь! – отметил в своем инстаграм-аккаунте Дмитрий Ворошилов.