Дмитрий Ворошилов провел прием граждан

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов провел первый в этом году прием граждан. Такие встречи в формате общественной приемной позволяют администрации города не только быстро и точечно решать текущие вопросы, но и анализировать общую ситуацию во всех сферах городской жизни.

Было рассмотрено 13 обращений граждан. ЖКХ, дороги, сохранение объектов культурного наследия, земельные правоотношения, оказание юридической помощи, развитие спорта, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. – по каждому пункту свои комментарии и разъяснения дали специалисты, там, где это необходимо, запланированы выезды на место, сбор и анализ дополнительной информации. И, конечно, все обращения взяты на контроль главой города.