Дмитрий Ворошилов сделал прививку от гриппа

В Пятигорске в преддверии нового эпидсезона медики планируют вакцинировать более 75 тысяч взрослых и более 21 тысячи детей. По оценке специалистов, эпидемиологический сезон этого года будет отличаться от всех предыдущих. Как ожидается, три новых штамма гриппа начнут активно циркулировать одновременно со спадом среднесуточных температур. Чтобы коллективный иммунитет мог эффективно блокировать распространения вируса, в городе предстоит сформировать качественную «иммунную прослойку». В первую очередь профилактической вакцинации подлежат так называемые «группы риска» — те, кто по долгу службы ежедневно общается с большим количеством людей: медики, учителя, работники сферы обслуживания, торговли, общественного транспорта; а также горожане старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, дети дошкольного и школьного возрастов. Впрочем, вакцинация доступна любой категории граждан. В медучреждениях города формируются прививочные бригады, готовые по заявке выехать на любое предприятие и провести иммунизацию «без отрыва от производства». Руководителю предприятия достаточно подать в соответствующую поликлинику списки сотрудников на вакцинацию. А пятигорчане старше 65 лет и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, смогут получить прививку на дому — выездные бригады медиков уже комплектуются. — Безусловно, прививка — дело исключительно добровольное. Но следует здраво взвесить все риски. И помнить о том, вакцинопрофилактика — по-прежнему оружие №1 против сезонного гриппа, коварного и опасного своими осложнениями, — подчеркнул глава Пятигорска.