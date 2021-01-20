Дмитрий Ворошилов: «статус объекта культурного наследия должен сохраниться»

Глава Пятигорска стал на защиту исторического здания. Обеспокоенные пятигорчане обратились к Главе города Пятигорска Дмитрию Ворошилову с просьбой сохранить историческое здание.

Дом генерала Даркина» в курортном центре по адресу ул. Красноармейская 20. Старинный дом включен в реестр недавно выявленных объектов культурного наследия. Однако новый владелец предоставил московскую экспертизу, которая лишает здание статуса объекта культурного наследия и дает возможность собственнику видоизменять объект вплоть до его сноса. Шикарный, по тем временам, дом генерала Даркина был построен в 1898 году – на это, как и на владельца здания, указывает короткая надпись «Н.Д.98» на ажурном фронтоне чугунного крыльца-зонтика. Аббревиатура означает «Никифор Даркин. 1898 год». Усадьбу с номерами Славинского в Пятигорске, на Верхнем бульваре, Даркин купил около 1890 года. В этом доме также находился склад и погреб кахетинских вин Иосифа Вачнадзе, а при доме небольшой сад и кухня кавказских и европейских кушаний. В 1897-1898 годах Н.А. Даркин построил новый двухэтажный кирпичный доходный дом, в котором было около 40 комнат. В летнее время 1899-1902 годов в доме генерала Даркина жил известный Эмир Бухарский Сеид-Абдул-Хан, который за пользование 30 комнатами платил в месяц по 3 тысячи рублей. В 2007 году в здании был пожар. По новому проекту арендатора на месте старинного дома должна появиться пятиэтажная гостиница.

Глава города Дмитрий Ворошилов прокомментировал ситуацию: «Позиция администрации города, несмотря на мнение некого московского эксперта, статус объекта культурного наследия должен сохраниться. Свою позицию мы донесли до краевого Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия».

С прошлого года филиал управления расположился на территории КМВ. Заместитель начальника управления – начальник отдела по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Дмитрий Кусмачев сообщил, что отправить комментарий с пометкой «Отзыв на акт экспертизы по дому Даркина» можно на электронный адрес: [email protected] может любой желающий, а сам акт экспертизы находится по ссылке: http://oknskn.ru/deyatelnost/zaklyucheniya-gosudarstvennoj-istoriko-kulturnoj-ekspertizyi/2021-god

– В наше управление поступило достаточно большое количество обращений в защиту статуса объекта культурного наследия в Пятигорске, — добавил Дмитрий Кусмачев.