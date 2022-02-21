Дмитрий Ворошилов вновь возглавил пятигорских единороссов

Секретаря Пятигорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» выбрали на XXXVII Конференции. Им стал глава города Дмитрий Ворошилов.

В конференции приняли участие депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, депутаты краевой и городской Думы, члены первичных отделений, сторонники партии. Началась встреча с торжественного момента — вручения партийных билетов. Как отметила Ольга Казакова, на самом деле «Единая Россия» может гордиться тем, какие интересные и уважаемые люди пополняют ее ряды.

Затем участники конференции заслушали отчеты политического совета и контрольной комиссии партии за период работы с декабря 2016 года по январь 2022 года, посмотрели видеоролик, посвященный основным вехам этой масштабной деятельности, обсудили итоги и планы на будущее.

Член партии «Единая Россия» – это флаг, который каждый из нас несет ежедневно, – подчеркнула Ольга Казакова. — Многое уже сделано, но теперь нужно смотреть вперед, на новые горизонты.

Однопартийцы высоко оценили работу Дмитрия Ворошилова и путем тайного голосования вновь переизбрали его на должность секретаря Пятигорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Спасибо коллегам за поддержку и доверие, – прокомментировал свое назначение Дмитрий Ворошилов. — Постараюсь оправдать доверие наших избирателей, надеюсь, хватит сил и возможностей.

Также на конференции выбрали 29 членов местного политического совета «Единой России» и состав местной контрольной комиссии. Как положено по регламенту, решения будут направлены в вышестоящие инстанции. Также участники конференции избрали делегатов на XXXVII Конференцию Ставропольского регионального отделения «Единой России», которая состоится в Ставрополе 28 февраля. За различные заслуги некоторые участники встречи получили благодарственные письма и грамоты.

Цифра:В составе Пятигорского местного отделения «Единой России» — 1825 членов партии, первичных отделений – 68.