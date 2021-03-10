Дмитрий Ворошилов запустил проект «На связи с главой города Пятигорска»

Градоначальник расширяет каналы обратной связи для пятигорчан. Аккаунт Дмитрия Ворошилова в сети Инстаграм https://www.instagram.com/voroshilov_dm/ наглядно показал эффективность работы с населением в социальных сетях. Это не только помогает оперативно получать обратную связь и владеть реальной ситуацией, но и держит в тонусе чиновников, которые теперь реагируют и решают накопившиеся проблемы с момента получения обращения без привычной бумажной бюрократии. Вместо отписок – живое общение: как минимум телефонный звонок, а в большинстве случаев выезд на место.
Помимо этого, Инстаграм главы Пятигорска сконцентрировал новостную повестку и предоставляет горожанам актуальную, достоверную и комментируемую информацию. Хотите знать, где правда, что происходит, внести свое предложение, стать частью команды города, поделиться проблемой – добро пожаловать на страницу главы города Пятигорска Дмитрия Ворошилова.
С момент начала работы в социальных сетях, с 6 июня 2020 года, было получено в директ и зарегистрировано более 3000 обращений. Чаще всего вопросы касаются сферы ЖКХ. Живое участие горожан в обсуждениях помогает вовремя внести необходимые коррективы в благоустройство. Например, пожелания горожан были учтены при обустройстве сквера на улице Адмиральского, на улице Малая Ермолова были переделаны подрядчиком искусственные неровности, а на улице Власова заменили высоту бордюров и перенесли пешеходный переход. Вовремя спиленное сухое дерево, вывезенный мусор, отремонтированный люк, нанесенная дорожная разметка, замена освещения – каждое такое обращение помогает делать город безопаснее, комфортнее, чище, красивее, современнее. –
Практически за год работы моего аккаунта я убедился, что социальные сети стали эффективным подспорьем в получении достоверной обратной связи, в оперативном реагировании и разрешении накопившихся проблем. Я вижу, как пятигорчане искренне любят свой город. Мне важно услышать каждого. Вместе мы сможем изменить ситуацию и сделать Пятигорск лучше. Потому запускаю акцию «На связи с главой» и расширяю каналы обратной связи. Теперь свои пожелания, предложения, сообщения о проблемах можно отправлять напрямую главе города Пятигорска в директ Instagram https://instagram.com/voroshilov_dm, сообществах и личной переписке в VKontakte https://vk.com/voroshilov_dm https://vk.com/voroshilovdm и Одноклассниках https://ok.ru/voroshilovdm