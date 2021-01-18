Дмитрия Ворошилова выбрали секретарем пятигорского местного отделения ВПП «Единая Россия»

В Пятигорске состоялась XXXV конференция партии «Единая Россия», результатом которой стал ряд управленческих изменений. В работе конференции Пятигорского местного отделения партии приняли участие более ста человек, среди которых – депутаты городской и краевой Думы, делегаты от 68 первичных отделений «Единой России», активные сторонники партии, СМИ. Президиум заседания составили глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и председатель Думы города Людмила Похилько. В процессе встречи был обсужден вопрос «Об изменениях в связи с обновлением (ротацией) состава местного политического совета Пятигорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Ставропольском крае». Итоговое решение по данному вопросу участники приняли открытым голосованием. Секретарем пятигорского отделения стал Дмитрий Ворошилов. Кроме того, внесены изменения и в состав политического совета:

— Делегаты конференции оказали мне доверие и избрали секретарем местного отделения. Кардинальным образом поменялся состав политсовета, ведь время требует обновления. И наша задача — привлечь к работе партии новых людей, всех, кто готов работать на развитие города, — отметил Дмитрий Ворошилов.

Новыми членами совета стали: 1. Бородаев Александр Юрьевич; 2. Деревянко Тимофей Вячеславович; 3. Капитонов Юрий Дмитриевич; 4. Сухарев Константин Борисович; 5. Чумакова Татьяна Арсентьевна. Результатом конференции стало избрание делегатов местного отделения партии на XXXV конференцию Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоится уже 29 января в краевой столице. Открытым голосованием были единогласно выбраны Дмитрий Ворошилов и Дарья Самольянец. Также Дмитрий Ворошилов сообщил, что 30 января 2021 года в приемной местного отделения «Единой России» (ул. Козлова, 8) он проведет прием граждан, начало в 11:00. Предварительно записаться можно по телефону33-79-62.