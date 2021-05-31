Добежать до финиша – значит победить!

Колонны спортсменов пробежали в минувшие выходные по историческому центру города – в Пятигорске в пятый раз прошел спортивный фестиваль «KAVKAZ.RUN».

Яркое, зрелищное мероприятие стартовало от входа в парк «Цветник». Состоялось оно в рамках Всероссийского полумарафона. Заявки подали самые разные участники: стать частью этого спортивного праздника решили профессиональные легкоатлеты, любители ЗОЖ, предприятия, активная молодежь, дружные семьи с детьми и домашними животными, ветераны труда.

Со словами приветствия к собравшимся обратился глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— География участников говорит об общероссийском уровне этого события, ведь сегодня наш город стал столицей спорта — столицей бега, — отметил Дмитрий Ворошилов. — Май был очень насыщен мероприятиями, а это значит, что впереди нас ждет еще больше интересных соревнований и фестивалей.

Как рассказал руководитель проекта «KAVKAZ.RUN» Михаил Шоров, участникам забегов были предложены 4 дистанции разного уровня сложности: 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон 21 км. Маршрут забегов был тщательно продуман и проходил по уникальным горным местам курорта и паркам с историческим колоритом. Таким образом, гости из других регионов страны – а их было немало – смогли насладиться красотами Пятигорска прямо во время преодоления дистанций.

Организаторы мероприятия не забыли и про самых маленьких спортсменов. За день до основного старта здесь же, в парке «Цветник», состоялся детский забег на дистанцию 600 метров. В нем приняли участие 100 юных атлетов. Каждый ребенок получил медаль, подарок от спонсора и, конечно, хорошее настроение!

Спорт спортом, но организаторы не забыли и про культурную составляющую события. Для участников были подготовлены насыщенные экскурсии, а также яркое награждение победителей, концертная программа и множество других интересных площадок.

Цифры: порядка 1000 человек из 120 городов России приняли участие в забеге.

Слово — участникам

Николай Тихонов, Десногорск, Смоленская область: «Бегом я занимаюсь уже 15 лет, но на этих соревнованиях оказался впервые. Хотел еще в прошлом году, но не получилось. Я хорошо знаком с Кавминводами. Вот уже 20 лет приезжаю сюда отдыхать и тренироваться. Сегодня побегу полумарафон — 21 километр».

Анастасия Иванькина, Пятигорск: «Сегодня для меня особенный забег. Со мной в нем приняли участие не только трое моих детей, но и четвертый, которого я ношу под сердцем: малышка готовится появиться на свет через три недели. Я давно занимаюсь спортом, являюсь тренером международного сообщества «Прайм-тайм», так что я на «ты» со спортом, поэтому врач разрешает мне бегать и я планирую делать это вплоть до родов».

Команда компании «Элькоф», Пятигорск: «Мы еще не пропустили ни одного забега «KAVKAZ.RUN» с 2018 года. Сегодня бежим в составе семи человек разные дистанции. Принимаем участие ради удовольствия. Но это не значит, что не стремимся быть первыми – нам случалось и выигрывать забеги. Но в целом мы считаем, что пересечь финишную линию – это уже в своем роде победа».