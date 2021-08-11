«Доброе братство дороже всякого богатства» — так говорят казаки и в жизни своей придерживаются именно этого принципа. Вот почему на подворье у станичников всегда многолюдно и на Северном Кавказе много мест, где рады горячеводским казакам. Кстати, благодаря международному волонтерскому проекту «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает — 2021» друзей у казаков стало еще больше.

Гостей из Чеченской республики и других регионов России горячеводцы встречали на территории конноспортивного комплекса. Здесь находятся конюшня и лошади, которые задействованы в благотворительном проекте станичников.

Факт: На протяжении многих лет казаки бесплатно проводят занятия по иппотерапии. Иппотерапия, или лечебная верховая езда, — уникальный метод реабилитации, в основе которого лежит положительное физическое, психологическое и эмоциональное воздействие на пациентов, заболевания которых носят физические, неврологические, психические и другие серьезные нарушения.

Желающих пройти курс иппотерапии очень много. Иногда даже возникает очередь, так как нет свободных лошадей. Чтобы ожидание проходило в комфортных условиях (ведь в основном приходят родители с больными детьми), было решено соорудить беседку. Помочь в этом благородном деле вызвались волонтеры проекта.

Казаки рассказали гостям о том, как на землях Северного Кавказа появилось Терское казачье войско и на какой основе строились отношения казаков с местными жителями. Казаки и волонтеры также обсудили современную политическую обстановку в мире и отметили важность реализации инициатив, которые объединяют народы России, помогают справляться с трудностями и противостоять внешним угрозам.

Затем совместными усилиями был залит фундамент беседки и продолжились другие строительные работы.

Общественно полезный труд на свежем воздухе всегда способствует пробуждению аппетита, поэтому после полудня добровольцев пригласили к столу. Гостей подворья угощали казачьей похлебкой с мясом и овощами, а на второе был кулеш с грибами и мясом.

Поскольку одна из задач проекта — знакомство его участников с культурой, историческим и духовным наследием народов Северного Кавказа, традициями и обычаями казачества, то для волонтеров казаки Андрей Калиткин, братья Козины и Кирилл Дьяков провели мастер-класс по рубке шашкой. По окончании показательных выступлений каждый из ребят, в том числе и девушки, получили возможность испытать себя в рубке, ощутить силу и мощь клинков.

Далее гостям предложили покататься на лошадях. Молодым людям идея понравилась. Многие согласились и под присмотром казаков проехались верхом в манеже.

Ну а вечером всех ждал сюрприз — ужин для себя и мужчин участницы проекта готовили сами, но под чутким руководством Мариям Тамбивой — журналиста и кулинарного блогера. В результате получились шурпа из баранины (суп с мясом, болгарским перцем, помидорами, зеленью и пряностями), сусап (кисломолочный напиток из айрана и газированной воды), халва, салат некрасовских казаков «Пясть» с фасолью.

За столом состоялась дружеская беседа, в ходе которой казаки и гости подворья обменялись контактами и договорились о новых встречах.

Торжественная церемония закрытия V Международного волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает — 2021» состоится в Махачкале.

Слово — участникам

Хасбат Тилакаева, линейный руководитель команды «Кунаки» (Ставропольский край — Чеченская республика):

— Девиз нашего проекта: «Помогать, познавать, рассказывать, дружить». То есть, помогая сохранять и облагораживать объекты культурного наследия, участвуя в экологических акциях и общественно полезной деятельности, способствующей развитию территории, ребята одновременно знакомятся и с регионом, историческим наследием, культурой и бытом населяющих его народов, рассказывают о своих впечатлениях в блогах, сближаются с местными жителями, устанавливают дружеские контакты и делятся успешным опытом с участниками проекта из других команд. Дружба, возникшая в рамках проекта, продолжается и за его пределами. Из года в год к данной инициативе присоединяется все больше людей из разных регионов, а участники мероприятий прошлых лет становятся идейными вдохновителями и организаторами новых акций, способствующих укреплению межнационального мира и согласия на территории нашей страны.

Руслан Иванов, заместитель атамана ГКО:

— Горячеводские казаки охотно откликнулись на предложение участвовать в одном из этапов проекта, у которого такая благородная миссия. Ставрополье — край казачий. На своей земле мы стремимся сохранить наше уникальное культурное наследие, стараемся поддерживать межнациональное согласие, достойно и грамотно отвечать на новые современные вызовы и проблемы. Принимая гостей на нашем подворье, мы знакомим их с традициями и обычаями, культурой и бытом терцев, нашим мировоззрением и жизненной позицией. Так же как и наши гости, мы настроены на диалог и установление дружеских связей. Казаки рады внести свой вклад в создание общего духовного и культурного пространства, участвовать в формировании объединяющих нас ценностей и традиций. Все это способствует сохранению межнационального мира и согласия, а значит — обеспечению национальной безопасности России.

Николай Новиков, Волгоград, в составе команды «Кунаки» участник проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Россия сближает — 2021»:

— В Пятигорске я впервые. Мне очень понравился этот красивый, чистый курортный город, утопающий в зелени. Порадовал и теплый прием горячеводских казаков — интересные, самобытные и колоритные люди со своими традициями и обычаями, богатой историей и культурой. Кстати, я увлекаюсь историей и с интересом изучаю события, способствующие формированию нашего многонационального государства. Третий раз участвую в этом проекте, потому что понимаю важность и необходимость его реализации на территории нашей страны.