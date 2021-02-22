«Доброе сердце» приходит в дом

День защитника Отечества в мирное время давно стал считаться мужским праздником, в который прекрасная половина человечества поздравляет представителей сильного пола. Однако в Пятигорске помнят и чтят тех, кто действительно защищал Родину от врагов во время Великой Отечественной войны. Конечно, это наши уважаемые ветераны. В столице СКФО заботятся о каждом. В Пятигорске прошла череда торжественных поздравлений ветеранов Великой Отечественной Войны. В их числе – чествование в рамках акции Партии «Единая Россия» «Доброе сердце», инициатором которой выступает губернатор Ставрополья, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Владимир Владимиров.

Подарки- коробку с продуктами и цветы – развозили по домам. В первый день акции навестить героев ВОВ оправилась председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько. По словам Людмилы Васильевны, она всегда с радостью встречается с ветеранами. И, конечно, всем им желает, прежде всего, доброго здоровья. Сами виновники торжества от души благодарили гостью за внимание и подарки, рассказывали о своих делах и планах на ближайшее будущее. Кто-то настроен хлопотать по дому, а кто-то собирается в мае поехать на Парад Победы 9 мая и с нетерпением ждет этого дня.

— Не важно, сколько жить, важно – как жить, — считает ветеран ВОВ Галина Васильевна Новикова. — Надо чувствовать жизнь!

В тот день подарки развозили также депутат Думы Ставропольского края Алексей Раздобудько, представитель Губернатора Ставрополья Вячеслав Ростовцев с Евгением Высоцким офицером отдела Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Свои презенты получили Василий Иванович Могелатов, Неонила Михайловна Скилевая и Галина Васильевна Герасимова. Они с радостью встречали гостей. В акции приняли участие и другие депутаты краевой и городской Думы, развозя продуктовые наборы ветеранам.