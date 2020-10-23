Добровольцы Пятигорска вышли в финал

Лучшие проекты активистов Пятигорска прошли в финал Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», который является ключевым для добровольческих проектов и направлен на выявление и поддержку лидеров и их инициатив.

Нынешний год является для конкурса юбилейным. Уже десять лет всероссийское состязание собирает авторов лучших социальных инициатив и проектов, которые получают значительные гранты на дальнейшее развитие. В этом году конкурса город-курорт представляет в финал три проекта.

В числе финалистов Григорий Мхитарьян с проектом «Добрый блог «Волонтер говорит» в возрастной категории «Старше 18 лет» в номинация «Говорит волонтер». Ссылка на голосование за проект: https://dobro.ru/project/23398.

Вторая финалистка — Ася Сагателян – с проектом «Оставайся сама собой» в возрастной категории «Старше 18 лет» в номинации «Оберегая сердцем». Ссылка на голосование за проект: https://dobro.ru/project/24749 .

В финал вышла также Екатерина Феньева с проектом «Развиваясь, помогай!» в возрастной категории «14 — 17 лет» в номинации «Рожденные помогать». Ссылка на голосование за проект: https://dobro.ru/project/10008479.

Проголосовать за кандидатуры пятигорчан может любой житель региона на платформе dobro.ru до 13 ноября.