Долой уродливый самострой!

С одной из центральных улиц Пятигорска исчезнут незаконно возведенные объекты Апелляционным определением.

Ставропольского краевого суда вступило в законную силу решение Пятигорского городского суда по иску Прокурора и администрации города о сносе самовольных построек по улице Леваневского. — Решение вступило в силу с сегодняшнего дня. Снос построек будет осуществляться за счет застройщика, на это ему отводится три месяца. А за неисполнение судебного решения за каждый день просрочки — штраф в размере 50 000 рублей, — сообщил Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов На месте высвобожденной территории по ул. Леваневского (от ул. Мира до ул. Пастухова) планируется создание комфортной прогулочной зоны, с дорожками, лавочками и фонтанами на площади более 3000 кв. м.