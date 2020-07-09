Долой уродливый самострой!

Июль 9, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 28

С одной из центральных улиц Пятигорска исчезнут незаконно возведенные объекты Апелляционным определением.

Ставропольского краевого суда вступило в законную силу решение Пятигорского городского суда по иску Прокурора и администрации города о сносе самовольных построек по улице Леваневского. — Решение вступило в силу с сегодняшнего дня. Снос построек будет осуществляться за счет застройщика,  на это ему отводится три месяца. А за неисполнение судебного решения за каждый день просрочки — штраф в размере 50 000 рублей, — сообщил Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов На месте высвобожденной территории по ул. Леваневского (от ул. Мира до ул. Пастухова) планируется создание комфортной прогулочной зоны, с дорожками, лавочками и фонтанами на площади более 3000 кв. м.

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