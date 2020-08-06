Дольщикам вручают ключи

В Пятигорске решают проблемы обманутых дольщиков. Первая группа участников долевого строительства получает ключи и документы на свои квартиры в многоэтажке, расположенной по адресу: ул. Булгакова, 21(позиция 6, блок-секция 1).

Лифт в доме уже работает. И это весьма кстати. Ведь будущие новоселы будут проживать на разных этажах, а всего их в высотке 14. Елена Ласкова, к примеру, приобрела квартиру на третьем. Качество отделки долгожданной однушки ей в целом понравилось. Есть нюансы, но, как заверила директор подрядной компании «Инвестстрой 2014» Светлана Борисенко, подключение все договоры с управляющей организацией, взявшей на себя обязательства ООО «Базис-строй», заключены и в дом все коммуникации уже заведены. Просто разводку многие новоселы хотят сделать сами. Да и входные двери люди меняют по желанию на собственные.

В скором времени большинство жителей приступят к окончательной отделке новых жилищ. А вот новоселы из числа выпускников детского дома въедут в квартиры, полностью отремонтированные. Светлые обои, ламинат, плитка на кухне и в ванной, сантехника – пусть и эконом-класса, но уют придают да и проблемы с ремонтом отодвигают на много лет вперед. В доме, кстати, есть и двухкомнатные квартиры. Отопление во всех автономное. Значит, за потребление газа жильцам придется меньше. Двери выходят в длинные коридоры гостиничного типа, стены в которых отделаны «мокрой» штукатуркой, на полу – плитка. И даже детская площадка, хоть и маленькая пока, перед домом уже оборудована!

Сергей Пак, представитель конкурсного управляющего Ирины Казан, передает новоселам ключи, говорит:

— Насколько понимаю, все счастливы. После осмотра дольщики подписывают акт приема-передачи. Управляющая сообщила в письменном виде каждому из них назначенное время, и все приходят четко через каждые полчаса. Этот промежуток мы установили чтобы скученности избежать по условиям Роспотребнадзора.. К качеству у будущих жильцов претензий нет. Знаете, я в прошлом инженер ПГС. Сам бы с удовольствием в такой квартире жил.

Светлана Борисенко, директор подрядной организации «Инвестстрой 2014» сдает дольщикам свою работу. По геноподряду, заверяет, выполнили отделку и поменяли крышу. А квартиры детдомовцам вообще отремонтировали «под ключ». Заключать договоры с жильцами и открывать счета будет новая управляющая компания.

Пока по определению суда квартиры получают 44 участника долевого строительства по ул. Булгакова, 21 в Пятигорске. Всего в доме 140 квартир. 47 квартир для выпускников детского дома будет принимать комиссия краевого Минимущества.

График сдачи сформирован в соответствии с очередностью публикации определений о признании права собственности и размещен на сайте https://kad.arbitr.ru/ , где также можно ознакомиться с дополнительной информацией касаемо принятых решений. В отношении остальных домов работа продолжится совместно с Минстроем Ставропольского края и прокуратурой Пятигорска, что значительно ускорит решение данной проблемы.