«Дом молодежи» появится в Пятигорске

Об этом накануне говорили глава города Дмитрий Ворошилов, активисты муниципального Центра реализации молодежных проектов и отдела по делам молодежи администрации Пятигорска, сообщается на официальном сайте мэрии.

На «своей территории» ребята смогут с пользой проводить досуг, заниматься творчеством, строить планы, разрабатывать проекты, проводить мероприятия. Вопрос с размещением решился быстро. Активистам предложили организовать молодежную площадку в помещении бывшей столовой, находящемся в здании администрации.

Ребята нашли условия подходящими и в ближайшее время приступят к перепланировке и ремонту. Участие в создании «Дома молодежи» примут представители городских студенческих стройотрядов. Содействовать реализации проектов молодых пятигорчан обещал и глава города. Дмитрий Ворошилов отметил, что «Дом молодежи» должен стать не просто центром притяжения для инициативных и целеустремленных пятигорских ребят, но и муниципальным кадровым резервом для органов местного самоуправления.