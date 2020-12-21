Дома для переселенцев начали строить

В Пятигорске начинается строительство первой секции на 63 квартиры многоквартирного дома для переселения из аварийного жилья.

Соответствующий контракт подписан между администрацией города и подрядной организацией. Работы будут окончены уже в 2021 году. Как напомнил на своей Инстаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, в рамках поручения Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова летом Пятигорск подготовил заявку для участия в программе переселения.

В течении 2021-2023 гг. запланировано построить три секции восьмиэтажных многоквартирных домов на 213 квартир в районе Новопятигорска — на улице Пальмиро Тольятти. Это позволит обеспечить комфортными квартирами семьи пятигорчан, проживающих в аварийном жилье.