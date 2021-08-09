Донорство – милосердие и забота о здоровье

В Пятигорском филиале краевой Ставропольской станции переливания крови прошла суббота донора – плановая акция, необходимая для того, чтобы банк крови пополнялся компонентами, необходимыми для спасения жизней людей.

Как рассказала врач-трансфузиолог пятигорского филиала краевой Ставропольской станции переливания крови Александра Свора, лето – это время, когда традиционно остро ощущается нехватка компонентов крови: люди больше путешествуют, отдыхают, поэтому чаще случаются аварии и различные травмы. Поэтому, помощь очень нужна.

-Мы благодарим наших постоянных доноров, — говорит Александра Владимировна. — Хотим привлечь к акции также новых людей, молодежь. Сдавая кровь, вы не только спасаете кому-то жизнь, но и укрепляет свое здоровье. Кроме этого, донору положен дополнительный выходной на работе и в день сдачи крови, а также денежное довольствие на обед, сок, вода или сладкий чай. Многие сотрудники станции переливания крови также являются донорами.

За один раз у человека берут 450 миллилитров крови. Специалисты напоминают: донором крови и ее компонентов может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Необходимы только: бодрое самочувствие и хорошее настроение, отсутствие острых и хронических болезней и контактов с инфекционными больными. За 48 часов перед донацией нужно исключить прием алкоголя и за 24 часа не есть жирную пищу.

Слово участникам:

Пятигорчанка Любовь Гусак несколько лет назад сама столкнулась с бедой: ее брат попал в серьезное ДТП, несколько раз ему переливали кровь. С тех пор молодая женщина решила стать донором. «Я на своем примере поняла, как это важно и нужно», — поделилась опытом Любовь.

Мария Титова из Минеральных Вод стала донором в 2008 году. «Впервые к нам в институт приехала бригада медиков из станции переливания крови и я, будучи студенткой, решила поучаствовать. Могу сказать, что донорство помогает мне и в здоровье: надолго избавляет от головных болей».

Влас Нескородов из Пятигорска — донор с 2015 года. «Однажды я пошел сдавать кровь вместе с другом. С тех пор делаю это регулярно. Тем, кто боится, могу сказать, что это и не больно, и не страшно».

Врез:

Очередная всероссийская акция «Суббота доноров» запланирована на 7 августа. Тех, кто готов сдать кровь ждут на Станции переливания крови (проспект Кирова, 43) с 8:15 до 12:30. Примите участие, спасите жизнь!