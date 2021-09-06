Дорога к храму

Пятигорск гостям рад, тем более когда те прибывают с благими намерениями. А цель у актеров – отца и сына Огурцовых, Алексея и Игоря, именно благая. Через пару месяцев зрителей ждет второй сезон программы «Дорога» о восстановлении святынь веры православной.

Съемочная группа объезжает храмы и монастыри Тульской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Армавирской, Новороссийской, Ставропольской, Пятигорской и Черкесской и ряда других епархий.

1 сентября съемки проходили в Иоанно-Мариинском женском монастыре в Ставрополе. Затем участники проекта посетили Ефимовский храм станицы Екатериноградской и Свято-Троицкий женский монастырь села Совхозного в Кабардино-Балкарии. В Пятигорске гости побывали в Успенском Второафонском Бештаугорском мужском монастыре, а перед тем погуляли по исторической части и взобрались на гору Машук.

Как рассказал корреспонденту «Пятигорской правды» член Совета по культуре войск национальной гвардии России, заслуженный артист России Алексей Огурцов, идея программы «Дорога» возникла во время обсуждения поправок в Конституцию, связанных с обязательствами государства по восстановлению истории православия.

— Мысли о подобном проекте у нас с Борисом Корчевниковым (гендиректор телеканала «Спас») возникали и раньше. А после референдума мы вышли с предложением к патриарху и получили благословение на создание программы. Хотим показать людям, каким именно храмам и монастырям выделяются федеральные деньги на восстановление, и объясняем, почему, — пояснил Алексей Огурцов. – Конечно, я не мог не заехать и в родной Северо-Кавказский округ. Родным его считают потому, что бываю здесь каждый год. Мы проводим «Краповый десант», привожу сюда артистов. Сегодня моя задача – показать, в чем нуждаются намоленные стены местных храмов. И знаете, я заметил, что на Кавказе веру почитают гораздо сильнее, чем в тех же городах-миллионниках. Здесь чтут традиции своего села, региона. И если в средней полосе России в церкви чаще можно встретить овдовевших женщин, а мужчины будто бы стесняются ходить на службу, то здесь в храмы ходят семьями. Особенно это наблюдение относиться к казачеству. На Кубани, на Ставрополье на службах очень много молодежи, детей. Что очень приятно.

В отличие от большинства российских святынь, в Северо-Кавказском регионе, по замечанию актера, судьба у храмов и монастырей иная. Многие из них уцелели в смутные времена. Многие считались воинскими. Здесь издревле было принято получать благословение перед отправкой на войну. Традиция идет еще от Петра I. И сегодня на службах стоят люди в военных формах. Впрочем, к вере не так быстро, как хотелось бы, но возвращается вся страна. И если раньше многие стеснялись перекреститься, проходя мимо церкви, то сегодня это уже зазорным не считается.

Православная вера в России не раз подвергалась гонению и хранит немало трагических страниц. Поразила актеров, особенно Огурцова младшего, история Свято-Троицкого женского монастыря в селе Совхозном Кабардино-Балкарии. На колоколе — ровеснике святыни — до сих пор остается след от прострела.

По словам Алексея Огурцова его сын Игорь, актер театра и кино, поначалу отказывался от участия в проекте. Сегодня молодой человек признается: православный тур его действительно захватил. Он узнал много новой информации, которую нельзя найти даже в интернете, и которая потрясла его до глубины души. Свои впечатления он хочет донести до многочисленной молодежной аудитории.

Речь, конечно же, идет, в первую очередь, о помощи самим верующим. В том числе остается острым вопрос инфраструктуры вокруг храмов. В частности, очень труднодоступная дорога ведет к монастырю в Кабардино-Балкарии. Исправить ситуацию может каждый из нас, внеся в это благое дело если не финансы, то собственный труд. Именно сохранение веры должно стать идеологией современного поколения и главной силой государства.

Алексей Огурцов

На сердце у нашего народа еще есть рубцы, оставленные в 30–40 годы. В своих поездках мы видим, как в храмах расстреливали людей. Во фресках, в иконах еще видны следы от пуль…

Игорь Огурцов.

На съемках этой программы я понял, что каждая дорога может стать дорогой к храму.

Факт

В рамках первого сезона в прошлом году были сняты сюжеты о 70 храмах Москвы и Санкт-Петербурга. Во втором сезоне организаторы решили проехать от Тулы до Крыма и охватить Северный Кавказ.