Дорогами Победы через Пятигорск

В окружную столицу прибыли гости из самых разных уголков нашей огромной страны — участники Всероссийского автопробега «Zа мир без нацизма!». Более двухсот автомобилей с буквами «Z» и флагами России, других регионов многонационального государства, республик Донбасса остановились на площади перед зданием администрации, чтобы принять участие в торжественном митинге.

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Всероссийскую патриотическую акцию с 12 апреля по 9 мая Федерация независимых профсоюзов России проводит в рамках первомайских мероприятий.Автопробег стартовал 12 апреля из Владивостока. Отправные точки: Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тула. Участники автопробега встретят 1 мая в Москве, после чего двинутся на Волгоград, где в День Победы станут свидетелями торжеств на Мамаевом кургане. От Северо-Кавказского федерального округа к автопробегу присоединились несколько экипажей из Ставропольского края, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия — Алания.

В Пятигорске на центральной улице города собрались лидеры профсоюзных организаций, казаки, ветераны,молодежь, чтобы встретить соотечественников, проделавших долгий путь, а также заявить о своей поддержке действий руководства страны и решений, принятых президентом Владимиром Путиным в ходе митинга.

Участников автопробега приветствовал глава окружной столицы Дмитрий Ворошилов. Он подчеркнул, что в Пятигорске – городе военно-исторического наследия, который был 11 месяцев в оккупации, — знают, кто такие фашисты, а потому здесь очень ценят мир. Именно мирное небо над Россией защищает наша армия в специальной военной операции на территории Украины, где сейчас под нацистскими лозунгами уничтожают Русский мир и преследуют за то, что люди говорят на русском языке. Участие жителей города в патриотической акции – это демонстрация единства в неприятии русофобии и любых проявлений нацизма.Пятигорск готовится отметить 77-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и нет никаких сомнений в том, что вооруженные силы РФвыполнят задачи поденацификации и демилитаризации Украины, уверен градоначальник.

Также в этот день пятигорчане присоединились к всероссийскому патриотическому флешмобу «Белая лента». По словам организаторов, белая ленточка – символ поддержки российской армии.

Мнения

Иван Корецкий, сотник Горячеводской казачьей общины:

— Горячеводские казаки тоже участвуют в автопробеге, потому что непонаслышке знают, что происходит, когда националисты приходят к власти, как это случилось на Украине. Горячеводцы регулярно собирают гуманитарную помощь и доставляют груз в Донецкую и Луганскую народные республики. Видят, что происходит на разоренной укронацистами земле, общаются с местными жителями, которые боевиков нацбатальонов иначе как фашистами не называют. В составе вооруженных сил Российской Федерации с этой нечистью сражаются бойцы 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка и 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады. Казаки всегда занимали активную гражданскую позицию, мы поддерживаем нашу армию, нашего президента и уверены в победе России, потому что с нами Бог!

Максим Соляник, Кизляр:

— Всем нам нужен мир. И только Россия, ее армия и флот принесут этот мир многострадальной земле Донбасса и всей Украине. Сейчас наша страна находится под санкциями США и Европы, но мы справимся со всеми трудностями. Как когда-то наши прадеды и в войне с фашистами победили, и страну из руин подняли. У нашей страны богатая история и много достижений, нам есть к чему стремиться и чем гордиться. И мы будем бороться за мирное будущее ради детей, за мир без нацизма!